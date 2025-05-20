Туристический налог пополнил бюджет Хабаровского края на 12 млн рублей

Управление Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю подвело итоги по поступлениям средств в консолидированный бюджет региона и отметило устойчивый рост. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с начала января по конец апреля 2025 года казна субъекта пополнилась на сумму в 60,9 миллиарда рублей.
Так, по словам руководителя управления ведомства Елены Кабановой, основную часть бюджетных доходов в регионе сформировали налоги на доходы физических лиц — по данной статье было уплачено 21,8 миллиарда рублей. Кроме того, в качестве налогов за прибыль организаций перечислено 12,8 миллиарда рублей, а налога на имущество организаций — 8 миллиардов рублей.
— Бюджетные назначения краевого и местных бюджетов исполнены налоговыми органами на 106%, дополнительно в бюджет поступило 3,4 миллиарда рублей. Необходимо отметить, что впервые казна региона пополнилась туристическим налогом — по итогам первого квартала года поступило 12,4 миллиона рублей, — сказала Елена Кабанова.
Напомним, что туристический налог с начала 2025 года ввели 11 из 19 муниципальных образований Хабаровского края. Полученные в результате введения такого сбора средства муниципалитеты могут расходовать по собственному усмотрению, однако им рекомендовано тратить их на развитие инфраструктуры отрасли гостеприимства на своих территориях.