Туристический налог пополнил бюджет Хабаровского края на 12 млн рублей

Напомним, что туристический налог с начала 2025 года ввели 11 из 19 муниципальных образований Хабаровского края. Полученные в результате введения такого сбора средства муниципалитеты могут расходовать по собственному усмотрению, однако им рекомендовано тратить их на развитие инфраструктуры отрасли гостеприимства на своих территориях.