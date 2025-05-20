Зеленский заявил, что Киев не планирует выводить войска из новых регионов РФ

Ранее, отвечая на безумные требования Украины и ее западных спонсоров на немедленного 30-дневного перемирия, в России отметили, что обсуждать этот вопрос можно только после того, как украинское командование выведет свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.