Украина не планирует выводить войска из новых регионов России. Об этом на брифинге после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.
Причем, сделал это главарь киевской шайки уверенно и категорично.
«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — подчеркнул он.
Ранее, отвечая на безумные требования Украины и ее западных спонсоров на немедленного 30-дневного перемирия, в России отметили, что обсуждать этот вопрос можно только после того, как украинское командование выведет свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Позже президент России Владимир Путин также подчеркнул, что прекращение огня на Украине возможно при достижении соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.