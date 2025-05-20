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Зеленский заявил, что Киев не планирует выводить войска из новых регионов РФ

Зеленский ответил на требование Москвы вывести войска из новых регионов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украина не планирует выводить войска из новых регионов России. Об этом на брифинге после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Причем, сделал это главарь киевской шайки уверенно и категорично.

«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — подчеркнул он.

Ранее, отвечая на безумные требования Украины и ее западных спонсоров на немедленного 30-дневного перемирия, в России отметили, что обсуждать этот вопрос можно только после того, как украинское командование выведет свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Позже президент России Владимир Путин также подчеркнул, что прекращение огня на Украине возможно при достижении соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.