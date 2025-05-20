Shot: Porsche Cayenne заметили в зоне СВО в составе штурмовой бригады ВС РФ

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине заметили спортивный кроссовер Porsche Cayenne, которым воспользовались штурмовики Вооруженных сил России (ВС РФ). Соответствующие кадры в понедельник, 19 мая, опубликовал Telegram-канал Shot.
На них видно, как автомобиль едет по бездорожью, а за ним следуют другие боевые машины. При этом автор видео отмечает, что багги не смогли преодолеть эту дорогу, а Porsche — с легкостью.
— Porsche ушел из России на СВО в составе российской штурмовой бригады, — пошутили под опубликованным видео в Telegram-канале.
Также стало известно, что ВСУ потратили более четырех миллионов долларов, пытаясь ликвидировать группу «Аида» российского спецназа «Ахмат». При этом в ходе боевых действий в сторону бойцов применялись управляемые авиабомбы JDAM.