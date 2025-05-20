Российские эксперты проверят сброс воды с японской АЭС «Фукусима-1»

«В период с 26 по 30 мая рабочая группа МАГАТЭ, которая будет состоять из представителей Агентства и международных экспертов, посетит Японию для наблюдения за сбросом очищенной через систему ALPS воды с АЭС “Фукусима” в море. В этот раз фокус будет на мониторинге программы очистки воды и ее результатов», — сообщило ведомство.