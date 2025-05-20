Российские эксперты проверят сброс воды с японской АЭС «Фукусима-1»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит в Японию рабочую группу для мониторинга программы сброса очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». В состав миссии, которая посетит страну с 26 по 30 мая, войдут 11 независимых экспертов из разных стран, включая представителей России и Китая.
Согласно заявлению японского МИД, специалисты сосредоточатся на оценке процесса очистки воды через систему ALPS и его результатов. В группу войдут эксперты из Аргентины, Австралии, Канады, Китая, Франции, Южной Кореи, Маршалловых островов, России, Великобритании, США и Вьетнама.
«В период с 26 по 30 мая рабочая группа МАГАТЭ, которая будет состоять из представителей Агентства и международных экспертов, посетит Японию для наблюдения за сбросом очищенной через систему ALPS воды с АЭС “Фукусима” в море. В этот раз фокус будет на мониторинге программы очистки воды и ее результатов», — сообщило ведомство.
Японское правительство подтвердило намерение продолжать предоставлять МАГАТЭ всю необходимую информацию о процессе сброса очищенной воды. Это уже не первая проверка международных экспертов: ранее МАГАТЭ неоднократно направляло миссии для оценки ситуации на аварийной станции.
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