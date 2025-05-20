Гинцбург выразил беспокойство из-за нового всплеска коронавируса в Азии

Он отметил, что решение о возможном изменении формулы вакцины будет принято по итогам новых исследований. Специалисты в ближайшее время оценят, насколько хорошо существующие антитела «Спутника V» работают против подвидов, наиболее распространенных на российской территории. При необходимости будет начата работа по повышению эффективности препарата.