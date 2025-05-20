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Гинцбург выразил беспокойство из-за нового всплеска коронавируса в Азии

Российская вакцина «Спутник V» не обновлялась с 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Российская вакцина «Спутник V» не обновлялась с 2023 года и неизвестно, насколько она эффективна против новых вариантов коронавируса, распространяющихся сейчас в Азии, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью изданию «Известия».

Сейчас в странах Азии наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По словам Гинцбурга, это вызывает беспокойство.

Он отметил, что решение о возможном изменении формулы вакцины будет принято по итогам новых исследований. Специалисты в ближайшее время оценят, насколько хорошо существующие антитела «Спутника V» работают против подвидов, наиболее распространенных на российской территории. При необходимости будет начата работа по повышению эффективности препарата.

Ранее сообщалось, что в Гонконге и Сингапуре резко выросло количество заболевших коронавирусом.

Между тем вирусолог Алексей Аграновский опроверг вероятность пандемии из-за мутации COVID.