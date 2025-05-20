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На самарские пляжи завезут песок за 13 млн рублей

МАУ «Самарская набережная» ищет подрядчика среди субъектов малого и среднего бизнеса, которые завезут речной песок на несколько городских пляжей. Начальная цена контракта — 13,23 млн рублей.

Победитель торгов определится после 29 мая. Согласно техзаданию он должен оказать услуги в навигацию 2025 года.

«Сроки доставки (перевозки) и выгрузки груза — с момента установления уровня воды реки Волга в районе акватории пляжей Самары 28−29 метров», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в документации прописано, что песок должен обладать качественными характеристиками, которые подтверждаются «Паспортом качества».

Поставка песка должна осуществляться бункерными баржами с выгрузкой плавкраном.

Всего планируется завезти песок на 7 пляжей:

  • I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской)
  • II очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса «КИНАП»)
  • IV очередь (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага)
  • Загородный парк
  • Спуск ул. Советской Армии
  • Барбошина поляна
  • СФГУП санаторий «Можайский»