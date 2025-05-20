На самарские пляжи завезут песок за 13 млн рублей

Победитель торгов определится после 29 мая. Согласно техзаданию он должен оказать услуги в навигацию 2025 года.
«Сроки доставки (перевозки) и выгрузки груза — с момента установления уровня воды реки Волга в районе акватории пляжей Самары 28−29 метров», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в документации прописано, что песок должен обладать качественными характеристиками, которые подтверждаются «Паспортом качества».
Поставка песка должна осуществляться бункерными баржами с выгрузкой плавкраном.
Всего планируется завезти песок на 7 пляжей:
- I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской)
- II очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса «КИНАП»)
- IV очередь (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага)
- Загородный парк
- Спуск ул. Советской Армии
- Барбошина поляна
- СФГУП санаторий «Можайский»