Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске две популярные парковки в центре станут платными с 26 мая

Две минских парковки окажутся платными с конца мая.

Источник: Комсомольская правда

В Минске две популярные парковки в центре станут платными с 26 мая. Подробности обнародовали на официальном сайте организации «Парковки столицы».

Сообщается, что автомобильная парковка, расположенная в границах улиц Вокзальная, Дружная и Линейного переулка с 26 мая станет платной. Указанная парковка работает круглосуточно. Стоимость первого часа окажется два рубля. Каждый последующий час также будет стоить два рубля. Уточняется, что использование абонемента на закрытой автопарковке не предусматривается.

Кроме того, парковка, которая находится по улице Чапаева, с 26 мая также станет платной. В будние дни в период с 09.00 до 18.00 стоимость часа составит один рубль. В организации замечают, что есть возможность покупки абонементов.