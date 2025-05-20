В Минске две популярные парковки в центре станут платными с 26 мая. Подробности обнародовали на официальном сайте организации «Парковки столицы».
Сообщается, что автомобильная парковка, расположенная в границах улиц Вокзальная, Дружная и Линейного переулка с 26 мая станет платной. Указанная парковка работает круглосуточно. Стоимость первого часа окажется два рубля. Каждый последующий час также будет стоить два рубля. Уточняется, что использование абонемента на закрытой автопарковке не предусматривается.
Кроме того, парковка, которая находится по улице Чапаева, с 26 мая также станет платной. В будние дни в период с 09.00 до 18.00 стоимость часа составит один рубль. В организации замечают, что есть возможность покупки абонементов.