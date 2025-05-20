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По поручению Виталия Хоценко Усть-Ишимский район получит 10 млн рублей

Средства пойдут на проектирование новых котельных после паводка.

Источник: Комсомольская правда

По поручению Губернатора Виталия Хоценко Усть-Ишимскому району выделены средства из резервного фонда Правительства Омской области на проектирование пяти модульных котельных. Финансирование в размере 10 миллионов рублей направлено на разработку проектно-сметной документации.

Эта мера позволит заменить объекты теплоснабжения, пострадавшие от масштабного паводка в 2024 году и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

«Продолжаем восстанавливать инфраструктуру на севере области, которая пострадала от паводка в прошлом году. Выделили Усть-Ишимскому району 10 млн рублей на проектирование пяти модульных котельных. Строительство этих объектов позволит обеспечить качественное прохождение отопительного сезона», — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Помимо финансирования проектирования, средства также направлены на получение технических условий для подключения новых котельных к электрическим сетям. Данная поддержка направлена на обеспечение надежной и бесперебойной работы систем отопления в Усть-Ишимском районе.