По поручению Виталия Хоценко Усть-Ишимский район получит 10 млн рублей

По поручению Губернатора Виталия Хоценко Усть-Ишимскому району выделены средства из резервного фонда Правительства Омской области на проектирование пяти модульных котельных. Финансирование в размере 10 миллионов рублей направлено на разработку проектно-сметной документации.
Эта мера позволит заменить объекты теплоснабжения, пострадавшие от масштабного паводка в 2024 году и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
«Продолжаем восстанавливать инфраструктуру на севере области, которая пострадала от паводка в прошлом году. Выделили Усть-Ишимскому району 10 млн рублей на проектирование пяти модульных котельных. Строительство этих объектов позволит обеспечить качественное прохождение отопительного сезона», — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Помимо финансирования проектирования, средства также направлены на получение технических условий для подключения новых котельных к электрическим сетям. Данная поддержка направлена на обеспечение надежной и бесперебойной работы систем отопления в Усть-Ишимском районе.