По поручению Виталия Хоценко Усть-Ишимский район получит 10 млн рублей

«Продолжаем восстанавливать инфраструктуру на севере области, которая пострадала от паводка в прошлом году. Выделили Усть-Ишимскому району 10 млн рублей на проектирование пяти модульных котельных. Строительство этих объектов позволит обеспечить качественное прохождение отопительного сезона», — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.