В Якутии при помощи взрывчатки хотят избавиться от проблемы с паводками

В Среднеколымском районе проведут взрывные работы, чтобы снизить риски потопления.
В Среднеколымском районе Якутии принято решение провести взрывные работы для ликвидации ледового затора и предотвращения паводка. Об этом сообщил оперштаб республики.
«Коллегиальное решение о проведении взрывных работ в 15.00 по местному времени принято в Среднеколымском районе», — сообщили представители оперативного штаба в своем telegram-канале. Возглавить операцию должен начальник Службы спасения региона Иннокентий Андросов. Операцию проведут специалисты Среднеколымского поисково-спасательного отряда совместно со взрывниками ООО БВК «Удача Плюс».
«Обстановка штатная, совершили облет. Нижняя кромка в 30 км выше Среднеколымска. В 15 км ниже населенного пункта у местности Луобуя наблюдается затор, который решили устранить при помощи взрывных работ», — сообщил Андросов. Для мониторинга ситуации и проведения операции задействован вертолет Ми-8 МЧС России.
В настоящее время в Среднеколымске работает оперативная группа № 1, в состав которой входят представители различных профильных структур. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и состояния ледовой обстановки. По данным на 12:00 20 мая, уровень воды около Среднеколымска — 1157 см при критической отметке 1200 см.
Ранее в Якутии закрыли аэропорт из-за затопления взлетно-посадочной полосы. Ситуация возникла в результате весеннего паводка: ледоход на реке Колыма привел к тому, что грунтовая взлетно-посадочная полоса оказалась затоплена. Рейсы между Зырянкой и Среднеколымском было решено выполнять два раза в неделю.