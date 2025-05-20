В Якутии при помощи взрывчатки хотят избавиться от проблемы с паводками

Ранее в Якутии закрыли аэропорт из-за затопления взлетно-посадочной полосы. Ситуация возникла в результате весеннего паводка: ледоход на реке Колыма привел к тому, что грунтовая взлетно-посадочная полоса оказалась затоплена. Рейсы между Зырянкой и Среднеколымском было решено выполнять два раза в неделю.