«Вместо него могла быть другая»: реакции критиков и продюсеров на участие Shaman в «Интервидении»

Музыкальный критик Евгений Бабичев уверен в успехе артиста, поскольку исполнитель сам пишет хиты, идеально подходящие его стилю. Бабичев отметил, что Shaman прекрасно знает, как создать комфортный для исполнения трек, соответствующий уровню конкурса. По мнению критика, главное — чтобы композиция была запоминающейся и органичной, что при самостоятельном написании гарантировано. «Он знает прекрасно, на что способен, поэтому и будет писать так, чтобы максимально комфортно ему было находиться на сцене, исполняя данную композицию», — говорит Бабичнев.