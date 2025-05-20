«Вместо него могла быть другая»: реакции критиков и продюсеров на участие Shaman в «Интервидении»

Певец Shaman выступит от России на «Интервидении».
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном конкурсе «Интервидение» 20 сентября 2025 года. В соревновании примут участие артисты из более чем 20 стран. Сам артист признал, что времени на подготовку осталось мало, но пообещал выступить достойно.
По словам критика и телеведущего Сергея Соседова, Shaman — отличная кандидатура для того, чтобы представить Россию на конкурсе. Он подчеркнул, что певец способен показать высокий международный класс. Мнения представителей музыкальной индустрии на кандидатуру артиста — в материале URA.RU.
Мнение критиков и продюсеров.
Критик Сергей Соседов.
Музыкальный критик Соседов высоко оценил выбор Shaman в качестве участника от России на конкурсе «Интервидение». По его мнению, артист обладает всеми качествами, чтобы продемонстрировать высокий уровень мастерства и представить достойную конкурсную программу.
Соседов подчеркнул, что Shaman способен показать не только техничное исполнение, но и глубокую смысловую наполненность своих композиций. «Shaman вполне способен показать высокий международный класс и показать композицию — яркую, хитовую, сложную мелодически и ритмически», — поделился своим мнением Соседов.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в МосквеФото: Илья Московец © URA.RU.
Критик Евгений Бабичев.
Музыкальный критик Евгений Бабичев уверен в успехе артиста, поскольку исполнитель сам пишет хиты, идеально подходящие его стилю. Бабичев отметил, что Shaman прекрасно знает, как создать комфортный для исполнения трек, соответствующий уровню конкурса. По мнению критика, главное — чтобы композиция была запоминающейся и органичной, что при самостоятельном написании гарантировано. «Он знает прекрасно, на что способен, поэтому и будет писать так, чтобы максимально комфортно ему было находиться на сцене, исполняя данную композицию», — говорит Бабичнев.
Бабичев отметил, что пока отсутствует ясность по ключевым параметрам предстоящего конкурса, включая количество песен, их продолжительность и языковую принадлежность. Он подчеркнул, что организаторам следовало бы уже начать активную подготовку, учитывая скорые сроки проведения мероприятия в сентябре.
Продюсер Иосиф Пригожин.
Иосиф Пригожин выразил сомнения насчет выступления Shaman на «Интервидении’Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Продюсер Иосиф Пригожин выразил сомнения по поводу выбора Shaman для представления России на «Интервидении», отметив отсутствие прозрачного отбора. Он подчеркнул, что конкурс традиционно предназначен для молодых исполнителей, а не для уже состоявшихся звезд. Продюсер предположил, что Shaman был выбран как символ времени, хотя могли бы дать шанс новым талантам.
«Это конкурс для молодых исполнителей. Могла бы быть вместе него та же Татьяна Куртукова (известность обрела после выпуска музыкального сингла “Матушка”)», — передает его слова telegram-канал Daily Storm. Пригожин заявил, что участники от других стран должны соответствовать уровню Shaman. Он предложил создать крупный призовой фонд, который привлек бы артистов со всего мира, включая западные страны. По его мнению, значительный денежный приз стал бы главным мотиватором для участников, независимо от политической ситуации.
Продюсер Вадим Цыганов.
Продюсер Вадим Цыганов заявил о своем скептическом отношении к конкурсу, назвав его прежде всего шоу с политическим подтекстом. Он подчеркнул, что подобные мероприятия становятся инструментом продвижения определенной повестки, где важны не правила, а национальная политика и финансы. «Не забывайте, что это шоу в первую очередь. И оно превращается в политический инструмент, как в случае с “Евровидением”», — передает его слова telegram-канал Daily Storm.
По словам Цыганова, Shaman представляет собой мощный и дорогостоящий проект, созданный для продвижения. «Это продвижение. Здесь нет ни правды, ни красоты», — говорит Цыганов.
SHAMAN отметил, что его возлюбленная поддержит певца моральноФото: Илья Московец © URA.RU.
Что говорит сам Shaman о своем выступлении.
Ярослав Дронов назвал честью представлять Россию на «Интервидении-2025», отметив особую ответственность как первого участника от принимающей страны. Артист признал, что времени на подготовку остается крайне мало из-за летнего гастрольного тура. Он пока не определился, будет ли писать конкурсную песню самостоятельно или привлечет профессиональных авторов.
Ярослав также исключил совместное выступление со своей возлюбленной директором Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, пояснив, что она ограничится моральной поддержкой. Песня для конкурса точно будет на русском языке, но окончательный выбор композиции зависит от правил мероприятия, сказал певец. Артист подчеркнул, что Россия создает принципиально новый формат музыкального соревнования без аналогов, передает его слова Газета.Ru.
Каким будет «Интервидение» в 2025 году.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто за конкурс «Интервидение», на котором Россию представит Shaman: где и когда пройдет аналог «Евровидения».
«Интервидение» — международный песенный конкурс с советскими корнями, который решили возродить после исключения России из «Евровидения» в 2022 году. Идея восстановления конкурса была предложена министром культуры Ольгой Любимовой в 2023 году, а затем официально утверждена указом президента Владимира Путина. Новый формат мероприятия призван стать альтернативой европейскому конкурсу.
Первое «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в московском концертном зале «Live Арена», вмещающем до 11 тысяч зрителей. Изначально планировалось провести конкурс в Санкт-Петербурге, но позже организаторы изменили место проведения. В мероприятии примут участие артисты из более чем 20 стран, включая государства БРИКС и СНГ.