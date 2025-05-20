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Жителя Башкирии осудят за незаконный оборот более 800 литров спирта

Прокуратура Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Стерлитамака осудят за незаконную покупку и хранение более 800 л этилового спирта без лицензии. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По предоставленным данным, в 2024 году мужчина купил спирт, который хранил в гаражах на улице Диспетчерской.

Сотрудники полиции изъяли более 800 л незаконной продукции на сумму более 680 тыс. руб. Обвиняемый признал свою вину.

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