Жителя Башкирии осудят за незаконный оборот более 800 литров спирта

Жителя Стерлитамака осудят за незаконную покупку и хранение более 800 л этилового спирта без лицензии. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
По предоставленным данным, в 2024 году мужчина купил спирт, который хранил в гаражах на улице Диспетчерской.
Сотрудники полиции изъяли более 800 л незаконной продукции на сумму более 680 тыс. руб. Обвиняемый признал свою вину.
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