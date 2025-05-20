Экс-супруга Никиты Ефремова Яна Гладких объявила о своей третьей беременности

Этот месяц богат на пополнения у знаменитостей. В начале мая Валентина Иванова, избранница Тимати, подтвердила свою беременность, опубликовав видео с округлившимся животом. Для девушки это будет первый ребёнок, а для рэпера — третий. Позже о своей беременности сообщила певица Рианна, рассекретив своё положение на Met Gala. Кроме того, в СМИ появлялись слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце, однако она опровергла эту информацию, продемонстрировав подтянутую фигуру в спортзале.