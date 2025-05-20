В Москве несколько центральных улиц и набережных закроют для проезда

Также, как уточняется на сайте мэра и правительства столицы, с 08.30 до 13.30 закроют для движения Смоленскую улицу от Садового кольца до Бородинского моста, а с 09.00 до 13.30 — Смоленскую, Фрунзенскую, Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные. С 09.00 до 16.00 движение перекроют в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной, с 09:00 до 19:30 — на Кремлевской набережной от Пречистенской набережной до Москворецкой и на Пречистенской набережной от Крымского моста до Кремлевской набережной. С 09.00 до 20.30 нельзя будет проехать по Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.