«Снимают с тележкой»: SHAMAN рассказал о совместной жизни с Мизулиной

— Ее выход на концерте в белом платье — ход, который я придумал и воплотил, посоветовавшись с Катей предварительно. Просто приходим в продуктовый магазин, а там снимают нас с тележкой, потом выкладывают в Интернет и пишут всякую всячину. Нам что, не выходить? Закрыться в четырех стенах? Я хочу свободно ходить, покупать продукты, — рассказал Дронов в студии «Пусть говорят».