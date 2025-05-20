«Снимают с тележкой»: SHAMAN рассказал о совместной жизни с Мизулиной

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о совместной жизни с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и о том, почему они решили объявить о своих отношениях на концерте.
По словам артиста, он не хочет бояться появлений в общественных местах со своей второй половинкой, поэтому они совместно с Мизулиной решили, как объявить об их союзе.
— Ее выход на концерте в белом платье — ход, который я придумал и воплотил, посоветовавшись с Катей предварительно. Просто приходим в продуктовый магазин, а там снимают нас с тележкой, потом выкладывают в Интернет и пишут всякую всячину. Нам что, не выходить? Закрыться в четырех стенах? Я хочу свободно ходить, покупать продукты, — рассказал Дронов в студии «Пусть говорят».
SHAMAN также назвал большой честью возможность представлять Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение». По словам артиста, его конкурсная песня будет исполнена на русском языке.
Ранее Ярослав Дронов рассказал о том, что получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Певец отметил, что был удостоен благодарности за организацию о проведение общественно значимых мероприятий.