В Иркутске в мае подорожала аренда однокомнатных квартир

— Примечательно, что это первый рост цен с октября прошлого года. Более того — впервые за пять лет в мае аренда подорожала сразу в 13 из 40 крупных российских городов. До этого в большинстве городов цены на съемное жилье, наоборот, снижались, — сообщают в агентстве.