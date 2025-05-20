В Иркутске в мае подорожала аренда однокомнатных квартир

В Иркутске в мае 2025 года подорожала аренда однокомнатных квартир. Как сообщает ИА «Альтаир», сейчас снять однушку в городе стоит в среднем 28,3 тысячи рублей в месяц — это на 1,4% дороже, чем в апреле.
— Примечательно, что это первый рост цен с октября прошлого года. Более того — впервые за пять лет в мае аренда подорожала сразу в 13 из 40 крупных российских городов. До этого в большинстве городов цены на съемное жилье, наоборот, снижались, — сообщают в агентстве.
Эксперты объясняют подорожание нехваткой предложения — свободных квартир стало меньше. По прогнозам, тенденция к росту цен продолжится, и уже в июне аренда может подорожать в большинстве городов страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что участники ЕГЭ смогут быстро сообщать о нарушениях на экзаменах через Платформу обратной связи на «Госуслугах». Для этого в каждом экзаменационном пункте разместят плакаты с QR-кодом.