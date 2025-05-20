Так, с 9:00 до 17:00 электричество не будет подаваться в следующим адресам: ул. Евдокимовская, 133/1, 133/7, 139, 141/1, 141/4; ул. Рашпилевская, 34, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 125; ул. Пригородная, 1/16, 1/1, 1/198, 7, 12, 29; ул.2-й Звенигородский проезд, 19, 21, 22; ул. Гуденко, ⅓, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16; ул. Красная, 83, 85, 87, 89, 91, 93; ул. Красных партизан, 16, 36; ул. Троицкая, 156, 176; ул. Горького, 93, 95; ул. Ленина, 40/1; ул. Пашковская, 70; ул. Рождественская набережная, 13; ул. Новочеркасская, 2/2; ул. Железнодорожная, 19; ул. Тихорецкая, 24; ул. Братьев Черников, 42; ул. Екатериновская, 33; ул. Звенигородская, 1/А, 10; ул. Ямская, 2; ул. Поселковая, 10; ул. Семеновская, 183! ул. Вечная, 14; ул. Фиалковая, 31; ул. Луганская, 10; ул. Покрышкина, ⅔; ул. Милицейская, 5; ул. Сенная, 2/а, 12; ул. Верная, 5; ул. Ким, 54, 56/1; ул. Ставропольская, 138; ул. Кавказская, 84; ул. Костылева, 194; ул. Вишняковой, 112/2.
Более 30 улиц Краснодара вновь останутся без света на день
Жители более 30 улиц Краснодара вновь столкнутся с массовыми отключениями света в связи с проведением плановых работ на сетях. Об этом сообщает ЕДДС города.