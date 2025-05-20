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Заставила мама: SHAMAN рассказал, почему так любит носить кожаные штаны

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал, как в его образе появились кожаные штаны, которые уже стали фишкой в его сценических образах.

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал, как в его образе появились кожаные штаны, которые уже стали фишкой в его сценических образах.

Как признался артист, идея принадлежала его маме, именно она однажды заставила надеть кожаные штаны. Когда Дронов только начинал музыкальный путь, она предложила ему создать яркий и запоминающийся образ. Эту задумку он принял еще в юности.

Повзрослев, певец решил не отказываться от образа, предложенного матерью. Кожаные штаны стали его визуальной визитной карточкой и прочно закрепились в его стиле.

— У меня есть хейтерская база, которая постоянно критикует мои образы, поведение, одежду. Все что угодно. Даже те самые кожаные штаны, которые у меня с самого детства, — сказал артист в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что SHAMAN отправится на «Интервидение» представлять Россию. Достоин ли артист такой ответственной миссии, «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. В конце апреля SHAMAN также рассказал о том, что получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Артист отметил, что он был удостоен благодарности за организацию проведения общественно значимых мероприятий.