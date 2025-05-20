Продажа бензина лицам до 16 лет может быть запрещена в Приморском крае

Инициатива связана с ростом числа ДТП с участием подростков, особенно летом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на соответствующий документ законодательного собрания региона.
В инициативе ЗСПК отмечается тревожная статистика аварий с участием детей, которые часто управляют мопедами и скутерами без водительских прав.
«Мопеды, скутеры и мотовелосипеды — это средства повышенной опасности, и подростки, не обладая достаточными навыками и правами, выезжают на дороги, подвергая риску себя и окружающих», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно законопроекту, запрет на продажу топлива лицам младше 16 лет вступит в силу с 1 марта 2026 года. Продавцы смогут требовать у покупателей удостоверение личности для подтверждения возраста и отказывать в продаже при отсутствии документа. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность.
Инициатором выступил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Приморского края Игорь Чемерис.