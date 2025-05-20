Продажа бензина лицам до 16 лет может быть запрещена в Приморском крае

Согласно законопроекту, запрет на продажу топлива лицам младше 16 лет вступит в силу с 1 марта 2026 года. Продавцы смогут требовать у покупателей удостоверение личности для подтверждения возраста и отказывать в продаже при отсутствии документа. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность.