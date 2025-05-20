В Усть-Каменогорске произошел выброс неизвестного вещества

Как сообщили на предприятии, в этот день на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки № 3. В ходе работ произошло осыпание гарнисажа (защитный слой, образующийся при плавке на внутренней поверхности стенок некоторых металлургических агрегатов — ред.), в результате чего был перекрыт газоход.