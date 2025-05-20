В Усть-Каменогорске произошел выброс неизвестного вещества

Эта новость облетела СМИ и социальные сети. Акимат региона сообщил, что с утра бригады выехали на место и провели необходимые замеры.
19 мая около 16:00 на территории АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УК ТМК) был зафиксирован выброс неизвестного вещества. На место оперативно прибыли представители местных исполнительных органов, департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии и санитарно-эпидемиологического контроля для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы.
Как сообщили на предприятии, в этот день на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки № 3. В ходе работ произошло осыпание гарнисажа (защитный слой, образующийся при плавке на внутренней поверхности стенок некоторых металлургических агрегатов — ред.), в результате чего был перекрыт газоход.
При этом, согласно данным испытательной лаборатории комбината, состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны по показателю «хлор» находилось в пределах предельно допустимых концентраций.
Проведенные специалистами департаментов замеры тоже не показали превышения вредных веществ.
Со стороны предприятия официальных сообщений о техногенном инциденте не поступало. Обращений граждан за медицинской помощью не зарегистрировано. Случаев острого отравления не зафиксировано. Управление промышленной безопасности проводит плановую проверку предприятия, начатую 19 мая.
20 мая запланированы дополнительные исследования атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных вблизи предприятия.