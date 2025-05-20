Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Каменогорске произошел выброс неизвестного вещества

АСТАНА, 20 мая — Sputnik. В Усть-Каменогорске произошел выброс неизвестного вещества.

Источник: Акимат Восточно-Казахстанской области

Эта новость облетела СМИ и социальные сети. Акимат региона сообщил, что с утра бригады выехали на место и провели необходимые замеры.

19 мая около 16:00 на территории АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УК ТМК) был зафиксирован выброс неизвестного вещества. На место оперативно прибыли представители местных исполнительных органов, департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии и санитарно-эпидемиологического контроля для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы.

сообщили местные власти

Как сообщили на предприятии, в этот день на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки № 3. В ходе работ произошло осыпание гарнисажа (защитный слой, образующийся при плавке на внутренней поверхности стенок некоторых металлургических агрегатов — ред.), в результате чего был перекрыт газоход.

При этом, согласно данным испытательной лаборатории комбината, состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны по показателю «хлор» находилось в пределах предельно допустимых концентраций.

Проведенные специалистами департаментов замеры тоже не показали превышения вредных веществ.

Со стороны предприятия официальных сообщений о техногенном инциденте не поступало. Обращений граждан за медицинской помощью не зарегистрировано. Случаев острого отравления не зафиксировано. Управление промышленной безопасности проводит плановую проверку предприятия, начатую 19 мая.

отметили в акимате

20 мая запланированы дополнительные исследования атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных вблизи предприятия.