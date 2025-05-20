В Ростове-на-Дону 20 мая синоптики обещают дождливый день

Во вторник, 20 мая, утром в Ростове-на-Дону синоптики обещают переменную облачность, а температура воздуха составит +15 градусов. Перед выходом из домаростовчанам стоит захватить с собой зонтики, ведь они в обед в городе ожидается дождь. Столбики термометров покажут до +20 градусов. Вечером в Ростове-на-Дону также пройдет дождь, который закончится ближе к ночи. Столбики термометров покажут до+10 градусов.