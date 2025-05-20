Еще несколько районов Беларуси определились с днями трезвости

В Кормянском районе к эти днем дням добавиться еще 29 июня — в этот день в регионе пройдут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченные ко Дню молодежи.