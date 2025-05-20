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Еще несколько районов Беларуси определились с днями трезвости

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Власти шести районов Беларуси назначили даты проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующие решения райисполкомов опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В Ивацевичском районе Брестской области продажа алкогольных напитков будет ограничена в течение суток 24 мая в связи с проведением торжественного мероприятия «Последний звонок» и 13 июня на школьные выпускные вечера.

В эти же дни антиалкогольные акции пройдут Лиозненском районе Витебской области, где ограничения также будут действовать в течение суток, то есть с 00:00 до 24:00.

В Гомельском и Чечерском районе Гомельской области дни трезвости пройдут с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая и с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня.

В Кормянском районе к эти днем дням добавиться еще 29 июня — в этот день в регионе пройдут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченные ко Дню молодежи.

Власти Гомеля приняли решение отдельно назначить дни проведения акций «День трезвости» на территории областного центра. Они также приурочены к школьным праздникам и пройдут 24 мая на «Последний звонок» и 13 июня на выпускные у школьников.

Однако есть исключения. Так, ограничения не будут распространяться на продажу спиртного в объектах общепита на розлив, а в магазинах для проведения ритуальных обрядов, свадеб и юбилеев.