Еще несколько районов Беларуси определились с днями трезвости

В Ивацевичском районе Брестской области продажа алкогольных напитков будет ограничена в течение суток 24 мая в связи с проведением торжественного мероприятия «Последний звонок» и 13 июня на школьные выпускные вечера.
В эти же дни антиалкогольные акции пройдут Лиозненском районе Витебской области, где ограничения также будут действовать в течение суток, то есть с 00:00 до 24:00.
В Гомельском и Чечерском районе Гомельской области дни трезвости пройдут с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая и с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня.
В Кормянском районе к эти днем дням добавиться еще 29 июня — в этот день в регионе пройдут мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченные ко Дню молодежи.
Власти Гомеля приняли решение отдельно назначить дни проведения акций «День трезвости» на территории областного центра. Они также приурочены к школьным праздникам и пройдут 24 мая на «Последний звонок» и 13 июня на выпускные у школьников.
Однако есть исключения. Так, ограничения не будут распространяться на продажу спиртного в объектах общепита на розлив, а в магазинах для проведения ритуальных обрядов, свадеб и юбилеев.