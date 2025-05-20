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В США признали завершение эпохи беспилотника MQ-9 Reaper

Беспилотник ВВС США могут сбивать даже устаревшие системы ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Эпоха разведывательно-ударных беспилотников ВВС США MQ-9 Reaper подходит к концу, так как их могут ликвидировать даже устаревшие системы ПВО, пишет Business Insider.

Как отмечают авторы издания, «Жнец» показал свою эффективность в войне с терроризмом, однако на сегодняшний день условия боевых действий «не так благоприятны для Reaper».

Так, с октября 2023 года в небе над Йеменом уничтожили по меньшей мере 15 беспилотников MQ-9 Reaper общей стоимостью свыше 500 млн долларов.

Напомним, в прошлом месяце движение «Ансар Аллах» проинформировало, что ликвидировало на северо-западе Йемена разведывательный БПЛА MQ-9.