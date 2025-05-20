В США признали завершение эпохи беспилотника MQ-9 Reaper

Эпоха разведывательно-ударных беспилотников ВВС США MQ-9 Reaper подходит к концу, так как их могут ликвидировать даже устаревшие системы ПВО, пишет Business Insider.
Как отмечают авторы издания, «Жнец» показал свою эффективность в войне с терроризмом, однако на сегодняшний день условия боевых действий «не так благоприятны для Reaper».
Так, с октября 2023 года в небе над Йеменом уничтожили по меньшей мере 15 беспилотников MQ-9 Reaper общей стоимостью свыше 500 млн долларов.
Напомним, в прошлом месяце движение «Ансар Аллах» проинформировало, что ликвидировало на северо-западе Йемена разведывательный БПЛА MQ-9.