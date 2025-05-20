Акимов двух городов и 11 сельских округов избрали в Актюбинской области

Для проведения выборов были задействованы 6 районных и 41 участковая избирательная комиссия. По 13 избирательным округам были выдвинуты 45 кандидатов. Из них 9 кандидатов (20%) были выдвинуты партией «AMANAT», один кандидат (2,2%) — партией «Ауыл», а 35 кандидатов (77,8%) выдвинули свои кандидатуры самостоятельно. До регистрации четверо кандидатов добровольно сняли свои кандидатуры, написав соответствующее заявление. Таким образом, в выборах принял участие 41 кандидат.