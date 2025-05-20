Нелегалы массово уезжают из Приморского края

Всего с начала года в крае было проведено около 200 рейдов по выявлению нелегалов. По данным регионального УМВД, в настоящее время принято около 400 решений о выдворении иностранцев из Приморья. Еще 1454 нелегалам запретили въезд в РФ. В 100 случаях иностранцам сократили срок пребывания в России.