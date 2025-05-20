Нелегалы массово уезжают из Приморского края

С начала года в Приморский край не пустили почти 1500 мигрантов. Это нарушители миграционного законодательства. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Всего с начала года в крае было проведено около 200 рейдов по выявлению нелегалов. По данным регионального УМВД, в настоящее время принято около 400 решений о выдворении иностранцев из Приморья. Еще 1454 нелегалам запретили въезд в РФ. В 100 случаях иностранцам сократили срок пребывания в России.
Напомним, ранее мигрантам дали дополнительное время для легализации своего положения в стране. Владимир Путин продлил так называемую миграционную амнистию до 10 сентября 2025 года. Иностранцам нужно обратиться в отделы миграции по месту пребывания.
Добавим, что сейчас мигранты массово заключают контракты с Минобороны РФ. Это также позволяет им узаконить свое положение.