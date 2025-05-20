Кража электросамоката будет стоить пермяку года полезного труда

Вечером прошлой осенью, проходя мимо магазина, фигурант заметил электросамокат, пристегнутый к столбу противоугонным тросом. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, пермяк с помощью заранее приисканных кусачек взломал защиту самоката и похитил его. Ущерб, причиненный владельцу, составил 24 тысячи рублей.