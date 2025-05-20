Кража электросамоката будет стоить пермяку года полезного труда

Суд в Перми вынес приговор ранее судимому 28-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Вечером прошлой осенью, проходя мимо магазина, фигурант заметил электросамокат, пристегнутый к столбу противоугонным тросом. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, пермяк с помощью заранее приисканных кусачек взломал защиту самоката и похитил его. Ущерб, причиненный владельцу, составил 24 тысячи рублей.
Похищенное средство передвижения злоумышленник продал, а деньги потратил.
Когда его задержали полицейские, мужчина не стал отрицать свою вину. Во время следствия он полностью возместил причиненный материальный ущерб.
Суд приговорил виновного к году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.