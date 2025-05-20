Лукашенко обратился к белорусам в связи с Жировичской иконой Божией Матери

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 20 мая, обратился к белорусам и поздравил с 555-летием обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери (подробнее — здесь) и 505-летием основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что в Жировичком монастыре более полувека звучи молитва о благополучии родной земли, а источающая целительную силу чудотворная икона притягивает паломников со всего мира.
Президент Беларуси заметил, что миллионы людей обретают надежду, когда прикасаются к святыне, а также духовно обогащаются при посещении монастыря. Александр Лукашенко уточнил, что, благодаря внимание государства, профессионализма строителей, старания священнослужителей, Жировичский монастырь преобразился. Глава государства подчеркнул, что обитель по праву является центром белорусского православия.
Лукашенко выразил слова уверенности, что данное место еще на протяжении долгих лет будет объединять христиан, содействовать укреплению межконфессионального мира, а также согласия в обществе.
Ранее мы писали, что Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко встретился в Ватикане с папой римским Львом XIV 18 мая: «Передал поздравление и подарок от президента Беларуси — образ Божией Матери “Жировичская”.
Тем временем МАРТ и Минсельхозпрод высказались о наличии картошки и лука в магазинах Беларуси.
Кстати, министр образования Беларуси Иванец сказал об изменениях вступительной кампании.