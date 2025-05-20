Метеоролог рассказал о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться тыловой частью уходящего на восток циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 14 — плюс 16 градусов, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов, причем холоднее будет на юге, а теплее — на севере», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.