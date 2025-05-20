«Кому они врут»: олимпийский чемпион отреагировал на отказ Татарстана строить школу Загитовой

«Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами. Загитова — уникальная спортсменка, она великая олимпийская чемпионка», — заявил Тихонов, отметив, что школа предназначалась не только для самой Загитовой, но и для будущих поколений спортсменов и чемпионов. Его слова передает «ВсеПроСпорт».