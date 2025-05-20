В МИД РФ раскрыли, как сказались переговоры в Турции на интенсивность обстрелов ВСУ территорий России

Слова киевского режима о якобы стремлении Украины к мирному урегулированию после стартовавших в Турции переговоров не снизили интенсивность обстрелов со стороны ВСУ российских гражданских объектов. Об этом в Telegram-канале заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Число пострадавших мирных жителей от атак вооруженных формирований Киева за минувшую неделю превысило 100 человек, а количество прилетов сохранялось в районе 300 ударов ежесуточно», — привел цифры дипломат.
При этом 50 процентов пострадавших были убиты или ранены в результате ударов украинских беспилотников.
19 мая киевские боевики нанесли удар по Новой Каховке. Как сообщила администрация муниципального округа, в результате обстрела ВСУ поврежден многоквартирный дом. В здании выбито около 20 окон, осколки задели фасад и тротуар.
В тот же день в Каховке произошел минометный обстрел ВСУ, в результате которого повреждено здание поликлиники. Мины попали в крышу медучреждения, обошлось без жертв.
А суткам ранее восемь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области попали под удары со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.