В МИД РФ раскрыли, как сказались переговоры в Турции на интенсивность обстрелов ВСУ территорий России

Слова киевского режима о якобы стремлении Украины к мирному урегулированию после стартовавших в Турции переговоров не снизили интенсивность обстрелов со стороны ВСУ российских гражданских объектов. Об этом в Telegram-канале заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.