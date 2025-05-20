Лошкин пообещал сделать пляжи Челябинска современными и уютными

«Обратил внимание, что для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности. Также считаю правильным разнообразить отдых у воды, установив детские и спортивные площадки. Дал поручения до конца мая продумать, как сделать муниципальные пляжи современными и уютными, просчитать финансовые затраты. Думаю, при комплексном и грамотном подходе нам это по силам уже в текущем купальном сезоне», — добавил чиновник.