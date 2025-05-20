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Лошкин пообещал сделать пляжи Челябинска современными и уютными

Мэр Алексей Лошкин пообещал сделать пляжи Челябинска современными и уютными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Валентин Гриднев сообщил, что действует девять официальных пляжей.

«Была выполнена подсыпка песка, исследованы вода и почва, проведена акарицидная обработка, отремонтировано пляжное оборудование, установлены туалетные кабины и очищено дно водных акваторий. С 15 мая организованы работа спасательных постов, видеонаблюдение, обслуживание, охрана и уборка территорий, очищены от растительности береговые линии», — сказал он.

По словам градоначальника, особое внимание уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе, где есть пока единственная зона отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Обратил внимание, что для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности. Также считаю правильным разнообразить отдых у воды, установив детские и спортивные площадки. Дал поручения до конца мая продумать, как сделать муниципальные пляжи современными и уютными, просчитать финансовые затраты. Думаю, при комплексном и грамотном подходе нам это по силам уже в текущем купальном сезоне», — добавил чиновник.