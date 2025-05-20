В Байкальске укрепят берег озера Байкал до 2030 года

В Иркутской области обсудили вопрос берегоукрепления озера Байкал в Байкальске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, запланировано укрепить берег протяженностью почти три километра. Первый участок от устья реки Солзан до Харлахты, вторая часть до устья ручья Красный.
— Министерство природных ресурсов и экологии региона уже направило заявки на финансирование этого мероприятия. Сейчас мы обсуждаем сроки получения средств, чтобы приступить к работам, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.
Стоимость берегоукрепления составит 1,12 миллиарда рублей. Руководитель Росводоресурсов подтвердил, что Приангарье получит деньги на данный проект.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области улучшат связь на популярных туристических маршрутах.