В Байкальске укрепят берег озера Байкал до 2030 года

В Иркутской области обсудили вопрос берегоукрепления озера Байкал в Байкальске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, запланировано укрепить берег протяженностью почти три километра. Первый участок от устья реки Солзан до Харлахты, вторая часть до устья ручья Красный.