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В Байкальске укрепят берег озера Байкал до 2030 года

Проект включили в программу социально-экономического развития.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области обсудили вопрос берегоукрепления озера Байкал в Байкальске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, запланировано укрепить берег протяженностью почти три километра. Первый участок от устья реки Солзан до Харлахты, вторая часть до устья ручья Красный.

— Министерство природных ресурсов и экологии региона уже направило заявки на финансирование этого мероприятия. Сейчас мы обсуждаем сроки получения средств, чтобы приступить к работам, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Стоимость берегоукрепления составит 1,12 миллиарда рублей. Руководитель Росводоресурсов подтвердил, что Приангарье получит деньги на данный проект.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области улучшат связь на популярных туристических маршрутах.