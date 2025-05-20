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Население Екатеринбурга снова начало вымирать

Убыль населения возобновилась в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге возобновилась убыль населения — число смертей за прошлый год на 1 тыс. превысило число рождений. Такие данные в своем блоге REBURG приводит начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

В 2023 году показатель естественного прироста населения был на околонулевой отметке. Три города сохраняли естественный прирост населения: Москва, Краснодар и Казань.

За прошлый год тенденции изменились. Прирост населения в 2024 году наблюдался только в Москве и Краснодаре. Казань вышла на околонулевой уровень.

ЕАН писал, что за прошлый год лидирующее место по уровню смертности среди всех районов Екатеринбурга занял Ленинский. По числу родившихся у территории иная ситуация — среди районов Ленинский занимает седьмое, то есть предпоследнее место, а по численности населения — шестое. Всего в Ленинском районе на начало 2025 года насчитывалось 165,3 тыс. человек. Возраст 38% жителей превысил 60 лет. За 2024 год на территории умерло 19,2% от общего числа умерших в городе.