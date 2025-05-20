Население Екатеринбурга снова начало вымирать

ЕАН писал, что за прошлый год лидирующее место по уровню смертности среди всех районов Екатеринбурга занял Ленинский. По числу родившихся у территории иная ситуация — среди районов Ленинский занимает седьмое, то есть предпоследнее место, а по численности населения — шестое. Всего в Ленинском районе на начало 2025 года насчитывалось 165,3 тыс. человек. Возраст 38% жителей превысил 60 лет. За 2024 год на территории умерло 19,2% от общего числа умерших в городе.