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FT: Лидеры Европы были ошеломлены итогом переговоров Путина и Трампа

Лидеры европейских стран были в шоке от итогов переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. По их мнению, слова главы Белого дома говорят о том, что он готов «продать» интересы Киева. Об этом сообщает Financial Times.

Лидеры европейских стран были в шоке от итогов переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. По их мнению, слова главы Белого дома говорят о том, что он готов «продать» интересы Киева. Об этом сообщает Financial Times.

Также Трамп якобы не против отказаться от роли посредника в урегулировании украинского конфликта.

— Трамп (…) рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал Трамп, — говорится в материале издания.

Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом». Кроме того, американский президент оценил и сами переговоры с российским коллегой. По словам политика, они были «хорошими».

Переговоры президентов РФ и США состоялись 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых контактов между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно конфликта на Украине.