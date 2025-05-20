FT: Лидеры Европы были ошеломлены итогом переговоров Путина и Трампа

Лидеры европейских стран были в шоке от итогов переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. По их мнению, слова главы Белого дома говорят о том, что он готов «продать» интересы Киева. Об этом сообщает Financial Times.