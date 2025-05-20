В Самаре с 1 июня 2025 года реорганизуют единую дежурно-диспетчерскую службу

С 1 июля 2025 года в Самаре прекратит работу Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). Её заменит новое учреждение — Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты.
Это изменение направлено на оптимизацию деятельности экстренных служб и улучшение оперативности реагирования на происшествия.
Одновременно начнёт функционировать единая система управления всеми подстанциями скорой медицинской помощи.
Благодаря интеграции спутникового оборудования станет возможным быстро находить ближайшую свободную бригаду и направлять её к месту происшествия.
Решение утверждено постановлением главы Самары. Теперь координация действий, мониторинг ситуаций и своевременное реагирование будут осуществляться централизованно новым учреждением. Об этом сообщает ГТРК «Самара».
Ранее ЕДДС ежедневно обрабатывала около тысячи сообщений от населения. Всего за прошлый год город получил свыше 325 тысяч различных заявок, среди которых большинство касалось жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства, а также вопросов транспортного обслуживания.
Работа специалистов службы включала взаимодействие с подразделениями разных ведомств и информирование соответствующих структур исполнительной власти. Для обработки поступающих сигналов круглосуточно трудилось минимум четыре оператора-диспетчера.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!