В Самаре с 1 июня 2025 года реорганизуют единую дежурно-диспетчерскую службу

Ранее ЕДДС ежедневно обрабатывала около тысячи сообщений от населения. Всего за прошлый год город получил свыше 325 тысяч различных заявок, среди которых большинство касалось жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства, а также вопросов транспортного обслуживания.