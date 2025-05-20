Хинштейн предложил подрядчику «продать почку» после ЧП в курской школе

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн рассказал о том, что посетил Новокасторенскую школу, в которой после ремонта, завершенного в 2023 году, обрушился потолок в спортивном зале.
По результатам экспертизы, причиной обрушения стали ошибки, допущенные при проектировании и монтаже, а также неправильное хранение строительных материалов: они находились под открытым небом. Хинштейн провел встречу с подрядчиком, осуществлявшим ремонтные работы, и потребовал устранить последствия обрушения к 1 сентября. В ходе разговора выяснилось, что у подрядной организации нет средств на проведение нового ремонта.
— Могу вам только предложить продать почку или сразу обе, но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба, — заявил врио губернатора.
Глава региона заявил, что каждая проблема имеет конкретных виновников, и подчеркнул, что выяснением обстоятельств займутся правоохранительные органы. Он добавил, что глубоко возмущен происходящим и призвал внимательно заняться этой ситуацией, отметив, что за произошедшее придется нести ответственность, передает «Московский комсомолец».
Ранее в Кемеровской области в одной из школ прямо во время урока рухнул потолок.