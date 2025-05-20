Хинштейн предложил подрядчику «продать почку» после ЧП в курской школе

По результатам экспертизы, причиной обрушения стали ошибки, допущенные при проектировании и монтаже, а также неправильное хранение строительных материалов: они находились под открытым небом. Хинштейн провел встречу с подрядчиком, осуществлявшим ремонтные работы, и потребовал устранить последствия обрушения к 1 сентября. В ходе разговора выяснилось, что у подрядной организации нет средств на проведение нового ремонта.