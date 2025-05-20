В России хотят ограничить доступ подросткам к тру-крайм после истории с 14-летней маньячкой

Курбаков отметил, что у несовершеннолетних ещё не сформирована устойчивая система моральных ориентиров, а потому они подвержены влиянию. Он пояснил, что при частом контакте с подобным контентом дети могут воспринимать насилие не как угрозу, а как нечто привычное или даже привлекательное. Это способно привести к снижению школьной мотивации и ухудшению социальной адаптации.