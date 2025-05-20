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В России хотят ограничить доступ подросткам к тру-крайм после истории с 14-летней маньячкой

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Государственную думу обращение с просьбой разработать меры по ограничению доступа подростков к тру-крайм контенту — историям о жестоких преступлениях и серийных убийцах. По мнению инициаторов, такой контент негативно влияет на психическое состояние несовершеннолетних и требует отдельного регулирования. Документ за авторством председателя организации, юриста, члена Ассоциации юристов России и капитана запаса ВС РФ Ивана Курбакова попал в распоряжение Life.ru.

Источник: Life.ru

«Подобный контент, распространяемый через интернет, социальные сети, видеохостинги и даже печатные издания, оказывает крайне негативное воздействие на психику детей и подростков. Он может приводить к: формированию искажённого восприятия реальности, повышению уровня тревожности и страха, развитию девиантного поведения, снижению успеваемости и социальной адаптации. Дети могут начать воспринимать насилие как норму, утратить чувство эмпатии и сострадания», — говорится в обращении.

Курбаков отметил, что у несовершеннолетних ещё не сформирована устойчивая система моральных ориентиров, а потому они подвержены влиянию. Он пояснил, что при частом контакте с подобным контентом дети могут воспринимать насилие не как угрозу, а как нечто привычное или даже привлекательное. Это способно привести к снижению школьной мотивации и ухудшению социальной адаптации.

Предполагаемые меры включают:

Законодательное ужесточение требований к тру-крайм материалам, чёткое определение вредного контента и ответственность за его распространение. Активизацию работы правоохранителей и Роскомнадзора по блокировке опасных ресурсов, привлечение к ответственности владельцев сайтов и администраторов групп, а также развитие родительского контроля. Информационно-просветительскую работу с детьми и родителями, введение образовательных курсов по критическому мышлению и поддержку позитивных форм досуга. Усиление роли семьи: ответственность родителей за воспитание и информационную безопасность, установление ограничений на гаджеты и поддержка увлечений детей. Вовлечение общественных организаций в борьбу с опасным контентом и повышение осведомлённости населения.

Напомним, ранее в Бердянске Запорожской области произошло жестокое убийство семилетней девочки. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя школьница, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным. Семиклассница попыталась повторить его методы, оставив на месте преступления записку с признанием в любви к серийному убийце.