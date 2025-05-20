В России хотят ограничить доступ подросткам к тру-крайм после истории с 14-летней маньячкой

«Подобный контент, распространяемый через интернет, социальные сети, видеохостинги и даже печатные издания, оказывает крайне негативное воздействие на психику детей и подростков. Он может приводить к: формированию искажённого восприятия реальности, повышению уровня тревожности и страха, развитию девиантного поведения, снижению успеваемости и социальной адаптации. Дети могут начать воспринимать насилие как норму, утратить чувство эмпатии и сострадания», — говорится в обращении.
Курбаков отметил, что у несовершеннолетних ещё не сформирована устойчивая система моральных ориентиров, а потому они подвержены влиянию. Он пояснил, что при частом контакте с подобным контентом дети могут воспринимать насилие не как угрозу, а как нечто привычное или даже привлекательное. Это способно привести к снижению школьной мотивации и ухудшению социальной адаптации.
Предполагаемые меры включают:
Законодательное ужесточение требований к тру-крайм материалам, чёткое определение вредного контента и ответственность за его распространение. Активизацию работы правоохранителей и Роскомнадзора по блокировке опасных ресурсов, привлечение к ответственности владельцев сайтов и администраторов групп, а также развитие родительского контроля. Информационно-просветительскую работу с детьми и родителями, введение образовательных курсов по критическому мышлению и поддержку позитивных форм досуга. Усиление роли семьи: ответственность родителей за воспитание и информационную безопасность, установление ограничений на гаджеты и поддержка увлечений детей. Вовлечение общественных организаций в борьбу с опасным контентом и повышение осведомлённости населения.
Напомним, ранее в Бердянске Запорожской области произошло жестокое убийство семилетней девочки. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя школьница, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным. Семиклассница попыталась повторить его методы, оставив на месте преступления записку с признанием в любви к серийному убийце.