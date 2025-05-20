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За окном дожди — в квартирах темно: Жители Кишинёва опять останутся без электричества на целый день — публикуем адреса

О плановых отключениях на вторник, 20 мая сообщает поставщик услуги.

Источник: Комсомольская правда

Жители трёх секторов Кишинёва останутся сегодня без света.

О плановых отключениях на вторник сообщает поставщик услуги.

Ботаника:

Ул. Гренобле, 165/2 — с 09:00 до 17:00.

Буюканы:

Ул. Алба-Юлия, 75, 75/1, 75/2, 75/7, 75/18, 75/23, 75/30, 79, 83/2, 85/3, 85/5, 87/1, 87/2, 89, 89/1, 91, И. Раду, 21, И. Крянгэ, 39, 39/2, 39/3, 39/4, 43, 43/1, 999, П. Чайковского, 22, 28, В. Белинского, 59, 61, 65/3 — с 09:00 до 16:00.

Центр:

Ул. Н. Георгиу, 48 — с 09:10 до 17:00.

Дурлешты:

ул. Александру Маринеску частично с 09:00 до 16:00.

ул. Aтелиерилор, Кантиней, Картуша с 09:30 до 16:00.

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