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В Екатеринбурге изменено трамвайное движение из-за затопления путей

В Екатеринбурге в результате гидравлических испытаний были повреждены трамвайные пути на улице Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе опрессовок был поврежден асфальт под трамвайными путями. Проезд стал ограничен.

В итоге закрыто трамвайное движение от остановки «Лукиных» до остановки «Кузнецова». Трамваи №№ 8 и 24 курсируют теперь без заезда на улицу Победы. Первый после остановки «Кузнецова» едет на площадь Первой пятилетки. Второй — курсирует от Эльмаша, по проспекту Космонавтов, Челюскинцев, Верх-Исетскому бульвару и далее на 7 ключей.

На месте инцидента работают аварийные бригады.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге трамвай маршрута № 15 попал в два инцидента: сначала встал, а затем сошел с рельсов.

По данным канала, трамвай № 15 сначала встал на остановке «Каменные палатки» по причине низкого заряда батареи.