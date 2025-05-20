В Екатеринбурге изменено трамвайное движение из-за затопления путей

В итоге закрыто трамвайное движение от остановки «Лукиных» до остановки «Кузнецова». Трамваи №№ 8 и 24 курсируют теперь без заезда на улицу Победы. Первый после остановки «Кузнецова» едет на площадь Первой пятилетки. Второй — курсирует от Эльмаша, по проспекту Космонавтов, Челюскинцев, Верх-Исетскому бульвару и далее на 7 ключей.