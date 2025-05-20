В Екатеринбурге изменено трамвайное движение из-за затопления путей

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В ходе опрессовок был поврежден асфальт под трамвайными путями. Проезд стал ограничен.
В итоге закрыто трамвайное движение от остановки «Лукиных» до остановки «Кузнецова». Трамваи №№ 8 и 24 курсируют теперь без заезда на улицу Победы. Первый после остановки «Кузнецова» едет на площадь Первой пятилетки. Второй — курсирует от Эльмаша, по проспекту Космонавтов, Челюскинцев, Верх-Исетскому бульвару и далее на 7 ключей.
На месте инцидента работают аварийные бригады.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге трамвай маршрута № 15 попал в два инцидента: сначала встал, а затем сошел с рельсов.
По данным канала, трамвай № 15 сначала встал на остановке «Каменные палатки» по причине низкого заряда батареи.