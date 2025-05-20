Во Владивостоке найдено тело мужчины, пропавшего во время прогулки на сапе

Ранее у берегов Приморья нашли тело 36-летней пропавшей во время прогулки на сапе. Погибшую обнаружили в водах Таврического лимана, её опознал отец. Напомним, что Виктор и Елена плыли в сторону посёлка Тавричанка Надеждинского района, где должны были встретиться с друзьями. Однако во время морской прогулки погода испортилась и начался шторм. Сап спасатели нашли близ посёлка Де-Фриз.