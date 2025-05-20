Советский авиаконструктор Алексей Туполев родился 100 лет назад

«Много ходило разных сплетен, что Алексей Андреевич все в жизни получил по блату благодаря отцу. Я много лет работал под его началом и, хоть личные отношения у нас были немного натянутые, могу со всей ответственностью заявить: нет, это неправда. Я всю жизнь поражался — вроде закончили мы с ним одну кафедру, но во многих вопросах он разбирался куда лучше и глубже меня. Никаких вопросов к нему с точки зрения образования и квалификации не было никогда, он был прекрасным инженером», — рассказал «Газете.Ru» Валерий Солозобов, ветеран КБ Туполева, а ныне — советник управляющего директора АО «Туполев».