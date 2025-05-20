В Башкирии открыли движение на подъезде к трассе М-7

Ранее «Башинформ» писал о том, что до 16 июня закрыто движение для всех транспортных средств на новом участке трассы М-7 (обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново) в Дюртюлинском, Илишевском и Чекмагушевском районах. Там проводят работы по устройству автоматической системы управления дорожным движением и её пусконаладке. Объездной маршрут для всех машин организован по старому направлению трассы М-7 «Волга».