Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии открыли движение на подъезде к трассе М-7

В Дюртюлинском районе открыли региональную дорогу, которая ведет к федеральной трассе М-7.

Источник: Башинформ

Как пояснили в минтрансе Башкирии, движение на подъездах к Дюртюлям от федеральной автодороги М-7 «Волга» и к селу Суккулово действует в штатном режиме. Дорога была закрыта в связи со строительством федеральной трассы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что до 16 июня закрыто движение для всех транспортных средств на новом участке трассы М-7 (обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново) в Дюртюлинском, Илишевском и Чекмагушевском районах. Там проводят работы по устройству автоматической системы управления дорожным движением и её пусконаладке. Объездной маршрут для всех машин организован по старому направлению трассы М-7 «Волга».