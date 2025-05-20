Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил государственное регулирование цифрового развития Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
Сообщается, что в целях совершенствования государственного регулирования цифрового развития страны глава государства внес изменения в Указ № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации» от 7 апреля 2022 года. Соответствующий указ № 200 президент подписал в понедельник, 19 мая.
В пресс-службе уточнили, что документ направлен на дальнейшую активизацию регионального цифрового развития за счет средств местных инновационных фондов, расширение перечня услуг отраслевых офисов цифровизации и организации «Центр цифрового развития», которые оказываются государственным органам и организациям за счет бюджетных средств. В том числе говорится и про планирование их цифрового развития, сопровождения информационных систем, а также масштабирование пилотных проектов.
Уточняется, что с учетом значимости вопросов цифрового развития для экономики, указом президента закрепляется следующее: премьер-министр Александр Турчин курирует Министерство связи и информатизации, а также возглавляет Наблюдательный совет Парка высоких технологий.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам в связи с Жировичской иконой Божией Матери.
Тем временем Лукашенко освободил от должности генерал-майора Козлова своим указом.
Кроме того, Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью балетмейстера Григоровича.