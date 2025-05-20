Лукашенко изменил государственное регулирование цифрового развития Беларуси

В пресс-службе уточнили, что документ направлен на дальнейшую активизацию регионального цифрового развития за счет средств местных инновационных фондов, расширение перечня услуг отраслевых офисов цифровизации и организации «Центр цифрового развития», которые оказываются государственным органам и организациям за счет бюджетных средств. В том числе говорится и про планирование их цифрового развития, сопровождения информационных систем, а также масштабирование пилотных проектов.