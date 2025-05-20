Парусник «Крузенштерн» покинул Маврикий

Калининградский парусник «Крузенштерн» завершил пятидневный визит на Маврикий и покинул Порт-Луи. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, позади экскурсии по барку для местных жителей и соотечественников, несколько важных ряд встреч с официальными лицами, включая представителей Росрыболовства.