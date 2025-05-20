Парусник «Крузенштерн» покинул Маврикий

Калининградский парусник «Крузенштерн» завершил пятидневный визит на Маврикий и покинул Порт-Луи. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, позади экскурсии по барку для местных жителей и соотечественников, несколько важных ряд встреч с официальными лицами, включая представителей Росрыболовства.
Так, состоялся встреча министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и главы Росрыболовства Ильи Шестакова с министром АПК и рыболовства Республики Маврикий Арвином Булеллом. Россия заявила о готовности развивать поставки на Маврикий продукции АПК, мороженой рыбы.
Напомним, на Маврикий наш барк прибыл в рамках Большой африканской экспедиции, которая изучает запасы водных биоресурсов у побережья Африки, открывает новые рыбопромысловые районы.