В мэрии Новосибирска назвали дату открытия пляжного сезона

«Проводятся работы по обследованию и очистке дна акватории пляжей на глубине до 2-х метров в границах заплыва, готовится пляжное оборудование — буи, кабинки для переодевания, ногомойки, сигнальные флаги, санитарные узлы. Официальное открытие пляжей происходит после получения санитарно-эпидемиологического заключения, ориентировочно с 1 июня», — уточнили в мэрии.