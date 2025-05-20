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В мэрии Новосибирска назвали дату открытия пляжного сезона

НОВОСИБИРСК, 20 мая, ФедералПресс. Пляжный сезон в Новосибирске ориентировочно стартует 20 мая. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Проводятся работы по обследованию и очистке дна акватории пляжей на глубине до 2-х метров в границах заплыва, готовится пляжное оборудование — буи, кабинки для переодевания, ногомойки, сигнальные флаги, санитарные узлы. Официальное открытие пляжей происходит после получения санитарно-эпидемиологического заключения, ориентировочно с 1 июня», — уточнили в мэрии.

В администрации добавили, что всего будет открыто шесть пляжей:

К открытию в 2025 году готовятся пляжи в двух парках МАУ «Дирекция городских парков».

В парке «У моря Обское».

«Галечный».

«У моря Обского».

«Бумеранг».

Пляж «Бугринская роща».

«Звезда» (арендатор ООО «Неоком-Сервис»).