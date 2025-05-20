В мэрии Новосибирска назвали дату открытия пляжного сезона

«Проводятся работы по обследованию и очистке дна акватории пляжей на глубине до 2-х метров в границах заплыва, готовится пляжное оборудование — буи, кабинки для переодевания, ногомойки, сигнальные флаги, санитарные узлы. Официальное открытие пляжей происходит после получения санитарно-эпидемиологического заключения, ориентировочно с 1 июня», — уточнили в мэрии.
В администрации добавили, что всего будет открыто шесть пляжей:
К открытию в 2025 году готовятся пляжи в двух парках МАУ «Дирекция городских парков».
В парке «У моря Обское».
«Галечный».
«У моря Обского».
«Бумеранг».
Пляж «Бугринская роща».
«Звезда» (арендатор ООО «Неоком-Сервис»).