На маршруте Кругобайкальской железной дороги посчитали медведей

«В 2025 году в результате весеннего берегового учёта в Прибайкальском национальном парке показатель встречаемости бурого медведя в местах сезонных концентраций составил 3,6 особей на 10 км. Такие данные соответствуют среднемноголетним значениям, что означает стабильное состояние популяции медведя. Кроме взрослых одиночных медведей учётчиками встречено три семьи, в которых в общей сложности было восемь медвежат текущего и прошлого годов рождения. Все медведи, отмеченные в период учётных работ, находились в верхней части склонов, к железнодорожному полотну и урезу воды не спускались. Это означает, что в настоящий момент потенциально конфликтных зверей в этой части парка нет. Однако соблюдение обычных мер предосторожности для посетителей всегда обязательно», — рассказала Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».