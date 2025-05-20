На маршруте Кругобайкальской железной дороги посчитали медведей

Традиционно с открытием навигации на Байкале происходит множество процессов, связанных с деятельностью человека: в середине мая на акватории озера стартуют пассажирские и грузоперевозки, связанные с этим работы. Так, научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» немедля приступают к весенним береговым учётам бурого медведя, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт учреждения.
В Прибайкальском нацпарке такой вид учёта проводится вдоль популярного туристического маршрута — КБЖД; специалистами обследуется участок протяжённостью в 70 км: от 75-го км КБЖД до Хабартуя.
«В 2025 году в результате весеннего берегового учёта в Прибайкальском национальном парке показатель встречаемости бурого медведя в местах сезонных концентраций составил 3,6 особей на 10 км. Такие данные соответствуют среднемноголетним значениям, что означает стабильное состояние популяции медведя. Кроме взрослых одиночных медведей учётчиками встречено три семьи, в которых в общей сложности было восемь медвежат текущего и прошлого годов рождения. Все медведи, отмеченные в период учётных работ, находились в верхней части склонов, к железнодорожному полотну и урезу воды не спускались. Это означает, что в настоящий момент потенциально конфликтных зверей в этой части парка нет. Однако соблюдение обычных мер предосторожности для посетителей всегда обязательно», — рассказала Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Напомним, что ранее популярный туристический маршрут вновь открыли на Кругобайкальской железной дороге. Для пешеходов он был закрыт с 6 мая 2025 года — рядом с треком находится туша изюбря, которую стерег медведь.