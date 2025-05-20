Ученые выявили случаи похищения детенышей среди обезьян

Отмечается, что исследователи установили более 80 камер для изучения поведения капуцинов. На кадрах видно, как животные ходят и стучат своими каменными орудиями с детенышами ревунами на спине. При этом сами моменты похищений в объективы камер не попали. Ученые предполагают, что капуцины «воровали» детенышей на деревьях, где ревуны проводят большую часть своего времени. Матери обезьян-ревунов обычно переносят детенышей, пока кормят их грудью. Младенцам же на видео от нескольких недель до нескольких месяцев, и они слишком малы, чтобы их можно было отлучать от груди, отмечают исследователи.