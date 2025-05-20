Ученые выявили случаи похищения детенышей среди обезьян

Ученые установили, что обезьяны-капуцины похищают детенышей обезьян-ревунов. Результаты исследования были опубликованы в понедельник в журнале Current Biology.
По словам эколога из Института поведения животных Макса Планка в Германии Зои Голдсборо, в период с 2022 по 2023 год, просматривая видеоматериалы с небольшого панамского острова, ученые зафиксировали не менее 11 похищений, пишет Guardian.
«Это было очень шокирующее открытие», — сказала она, отметив, что ранее ничего подобного в животном мире ученые не видели.
Капуцины обитают в Южной и Центральной Америке. Они являются долгожителями, эти обезьяны умны и учатся новому поведению друг у друга. Так, в Панаме одна группа капуцинов научилась использовать каменные орудия, чтобы разбивать орехи и морепродукты.
Отмечается, что исследователи установили более 80 камер для изучения поведения капуцинов. На кадрах видно, как животные ходят и стучат своими каменными орудиями с детенышами ревунами на спине. При этом сами моменты похищений в объективы камер не попали. Ученые предполагают, что капуцины «воровали» детенышей на деревьях, где ревуны проводят большую часть своего времени. Матери обезьян-ревунов обычно переносят детенышей, пока кормят их грудью. Младенцам же на видео от нескольких недель до нескольких месяцев, и они слишком малы, чтобы их можно было отлучать от груди, отмечают исследователи.
Мотивы действий капуцинов не установлены. По мнению ученых, обезьяны вряд ли причинили младенцам-ревунам вред намеренно.
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