В Иркутской области основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая

Экзаменационный марафон стартует 23 мая с предметов по выбору — истории, литературы и химии, после чего 27 и 30 мая всех ждут обязательные испытания по математике и русскому языку соответственно. Остальные дисциплины распределены на июнь, включая устные части по иностранным языкам 10—11 июня , а также предусмотрены резервные дни в конце месяца для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в основные даты. Параллельно около 33 тысяч девятиклассников региона готовятся к сдаче ОГЭ, который начнется на два дня раньше — 21 мая с иностранных языков.