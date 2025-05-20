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В Иркутской области основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая

На экзамены отправится около 14 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области начинается ответственная пора государственных экзаменов для выпускников. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в 2025 году ЕГЭ планируют сдавать около 14 тысяч человек, подавляющее большинство из которых — 13 тысяч — это нынешние 11-классники.

Экзаменационный марафон стартует 23 мая с предметов по выбору — истории, литературы и химии, после чего 27 и 30 мая всех ждут обязательные испытания по математике и русскому языку соответственно. Остальные дисциплины распределены на июнь, включая устные части по иностранным языкам 10—11 июня, а также предусмотрены резервные дни в конце месяца для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в основные даты. Параллельно около 33 тысяч девятиклассников региона готовятся к сдаче ОГЭ, который начнется на два дня раньше — 21 мая с иностранных языков.

Традиционно лидирует профильная математика, которую в этом году выбрали 52% сдающих ЕГЭ — этот устойчивый тренд связан с растущей популярностью IT-специальностей, экономики и инженерных направлений. Второе место занимает обществознание, несмотря на небольшое снижение числа желающих его сдавать в последние годы. Замыкает тройку лидеров информатика.

Для обеспечения объективности и прозрачности экзаменационного процесса в регионе создана многоуровневая система контроля. Все пункты проведения экзаменов оборудованы системами видеонаблюдения, а за процессом будут следить около 100 онлайн-наблюдателей через ситуационный центр, организованный на базе ведущих учебных заведений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на едином госэкзамене появятся QR-коды для жалоб.