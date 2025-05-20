Обидчивые фанатки отсудили у Киркорова деньги за то, что тот не спел им во времена ковида

Как сообщает SHOT, две фанатки из Краснодара и Ростова подали иски против ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», так как были разочарованы отменой выступлений поп-короля в 2020 году из-за ковидных ограничений. Им не довелось зажечь под хиты артиста, пока все были заперты на самоизоляции.