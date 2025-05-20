В Москве на открытии Свадебного фестиваля пройдет одновременная регистрация брака 170 пар

«Проекту мэра Москвы “Новые адреса счастья” в этом году исполняется шесть лет, в рамках проекта столичные ЗАГСы проводят уникальные торжественные церемонии бракосочетания. В 2024 году на Красную горку прошла массовая регистрация брака 151 пары на территории ВДНХ в рамках I Всероссийского свадебного фестиваля. Это уникальное событие станет началом доброй традиции. Так, столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии II Всероссийского свадебного фестиваля в День семьи, любви и верности», — сказала Уханева.