В Москве на открытии Свадебного фестиваля пройдет одновременная регистрация брака 170 пар

«Проекту мэра Москвы “Новые адреса счастья” в этом году исполняется шесть лет, в рамках проекта столичные ЗАГСы проводят уникальные торжественные церемонии бракосочетания. В 2024 году на Красную горку прошла массовая регистрация брака 151 пары на территории ВДНХ в рамках I Всероссийского свадебного фестиваля. Это уникальное событие станет началом доброй традиции. Так, столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии II Всероссийского свадебного фестиваля в День семьи, любви и верности», — сказала Уханева.
Фестиваль пройдет в национальном центре «Россия» с 8 по 13 июля. На открытии мероприятия состоится праздничное шествие пар от причала «Национальный центр “Россия” до входа в центр. Далее будут организованы массовая церемония бракосочетания и праздничный концерт. Завершится день церемонией передачи семейного очага.
Для участия в массовой регистрации брака молодоженам необходимо будет соблюсти условие — использовать в своем образе элементы национального костюма. Для заключения брака на II Всероссийском свадебном фестивале 8 июля 2025 года необходимо направить историю знакомства и описание с фотографией своего свадебного образа с национальным элементом на электронную почту zags@mos.ru. Молодожены будут выбраны на конкурсной основе совместно с национальным центром «Россия».