Минобороны РФ обратилось в суд с иском к заводу «Вымпел» на ₽2,6 млрд

Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” с иском на сумму 2,69 млрд рублей, передает агентство РИА Новости со ссылкой на исковое заявление.
Так, сумма исковых требований по иску оборонного ведомства составляет 2 млрд 690 млн 774 тысячи 271 рублей.
При этом точные причины финансовых претензий Министерства обороны России пока не раскрываются. Дата разбирательства в настоящее время не назначена.
Известно, что завод «Вымпел» занимается выпуском современных ракетных и патрульных катеров, скоростных судов специального назначения. Также «Вымпел» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации.