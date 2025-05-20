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Минобороны РФ обратилось в суд с иском к заводу «Вымпел» на ₽2,6 млрд

Точные причины финансовых претензий ведомства пока не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” с иском на сумму 2,69 млрд рублей, передает агентство РИА Новости со ссылкой на исковое заявление.

Так, сумма исковых требований по иску оборонного ведомства составляет 2 млрд 690 млн 774 тысячи 271 рублей.

При этом точные причины финансовых претензий Министерства обороны России пока не раскрываются. Дата разбирательства в настоящее время не назначена.

Известно, что завод «Вымпел» занимается выпуском современных ракетных и патрульных катеров, скоростных судов специального назначения. Также «Вымпел» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации.